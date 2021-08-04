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Во вторник поздно вечером, ближе к полуночи, на Минском шоссе, около Немежиса, произошло жуткое ДТП. С тягачом столкнулся автомобиль Audi A3. Легковушка перевернулась и около 100 м скользила по шоссе. Молодой водитель остался без руки.
Жуткое ДТП под Вильнюсом: молодой водитель лишился руки
© DELFI / Ainis Gurevičius

Участники происшествия по-разному рассказывают о нем. Водитель тягача с российскими номерами сказал, что он обгонял автобус, когда в полуприцеп врезался автомобиль Audi. А пассажиры легковушки (двое нетрезвых молодых людей) уверяют, что они ехали по второй полосе, когда тягач прямо перед ними перестроился из первой полосы во вторую и так произошло столкновение.

После столкновения с полуприцепом Audi врезался в ограждение, оставил на нем вмятину (около этого места полицейские на разделительной полосе в траве нашли оторванную руку водителя), перевернулся и около 100 м проехал на крыше. Тягач остановился еще на 100 м дальше.

Пассажиры Audi почти не пострадали, получили небольшие царапины, поскольку в машине были выбиты стекла. Врачи скорой их в больницу не повезли. А водитель (2000 г.р.) лишился левой руки.

Пострадавший, видимо, находился в шоковом состоянии: несмотря на сильное кровотечение, она дошел до тягача и попросил у его водителя воды. Тот дал ему воды и плед. Врачи скорой увезли пострадавшего и оторванную руку в больницу.

Нетрезвые пассажиры Audi сказали, что они с водителем не пили, но он им говорил, что выпил с другой компанией.

По словам молодых людей, у водителя нет водительского удостоверения.

Пожарные-спасатели и полиция обратили внимание на плохое техническое состояние автомобиля – тормозной механизм одного колеса в плохом состоянии, не было тормозных колодок. Из-за ДТП было остановлено движение в сторону Вильнюса, образовался затор из тягачей.

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