Жуткий выпад вандалов: раскопана могила на кладбище

Об акте вандализма в полицию сообщили работники староства.

Они заметили, что на кладбище в деревне Науининкай раскопана могила, поврежден памятник на этой могиле и сломан забор на кладбище.

Полиция начала расследование по факту вандализма.

Подозреваемые пока не установлены.