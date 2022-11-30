Жуткий выпад вандалов: раскопана могила на кладбище

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В Пагегяйском старостве, в деревне Науининкай вандалы раскопали могилу и повредили памятник на ней.
Об акте вандализма в полицию сообщили работники староства.
Они заметили, что на кладбище в деревне Науининкай раскопана могила, поврежден памятник на этой могиле и сломан забор на кладбище.
Полиция начала расследование по факту вандализма.
Подозреваемые пока не установлены.
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