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Департамент полиции информировал о пожаре в Укмергском районе, горел жилой дом.
Жуткий пожар в Укмергском районе: погибли три человека
© PAGD

Сообщается, что 21 декабря, в 2.36 ч. в деревне Антакальнис (Укмергский район) на пожарище обнаружены тела мужчин (1987 и 1967 г.р.) и женщины (1963 г.р.).

Во время пожара пострадали мужчина (1984 г.р.) и женщина (1986 г.р.), их доставили в больницу.

"Мужчину увезли в больницу из-за многочисленных ожогов, а женщина находилась в состоянии шока", – сказал представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Дайнюс Ведрицкас.

Ведется расследование, выясняют причины пожара.

Жуткий пожар в Укмергском районе: погибли три человека
© PAGD
Жуткий пожар в Укмергском районе: погибли три человека
© PAGD

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