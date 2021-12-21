Жуткий пожар в Укмергском районе: погибли три человека

Сообщается, что 21 декабря, в 2.36 ч. в деревне Антакальнис (Укмергский район) на пожарище обнаружены тела мужчин (1987 и 1967 г.р.) и женщины (1963 г.р.).

Во время пожара пострадали мужчина (1984 г.р.) и женщина (1986 г.р.), их доставили в больницу.

"Мужчину увезли в больницу из-за многочисленных ожогов, а женщина находилась в состоянии шока", – сказал представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Дайнюс Ведрицкас.

Ведется расследование, выясняют причины пожара.

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