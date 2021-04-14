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В ночь на среду, в 01.49 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Аникщайском районе, в деревне Будряй, открытым пламенем горит дом.
Жуткий пожар в Аникщайском районе: погибли четыре человека
© PAGD

После того как пожар потушили, на пожарище обнаружили тела четырех человек. По сведениям пожарных-спасателей, погиб один взрослый и трое детей.

Глава Аникщайской службы пожарной безопасности и спасения Саулюс Славинскас сказал Delfi, что погибла девочка 2020 г.р., мальчики 2012 и 2015 г.р. и девушка 2001 г.р.

Три человека спаслись: женщина, ее сожитель и 17-летний юноша.

Все выжившие были пьяны. Эта семья получала социальную помощь.

Причину пожара выясняют пожарные-спасатели.

Жуткий пожар в Аникщайском районе: погибли четыре человека
© PAGD

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