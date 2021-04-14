Жуткий пожар в Аникщайском районе: погибли четыре человека

После того как пожар потушили, на пожарище обнаружили тела четырех человек. По сведениям пожарных-спасателей, погиб один взрослый и трое детей.

Глава Аникщайской службы пожарной безопасности и спасения Саулюс Славинскас сказал Delfi, что погибла девочка 2020 г.р., мальчики 2012 и 2015 г.р. и девушка 2001 г.р.

Три человека спаслись: женщина, ее сожитель и 17-летний юноша.

Все выжившие были пьяны. Эта семья получала социальную помощь.

Причину пожара выясняют пожарные-спасатели.