Жуткий пожар в Аникщайском районе: погибли четыре человека

После того как пожар потушили, на пожарище обнаружили тела четырех человек. По сведениям пожарных-спасателей, погиб один взрослый и трое детей.
Глава Аникщайской службы пожарной безопасности и спасения Саулюс Славинскас сказал Delfi, что погибла девочка 2020 г.р., мальчики 2012 и 2015 г.р. и девушка 2001 г.р.
Три человека спаслись: женщина, ее сожитель и 17-летний юноша.
Все выжившие были пьяны. Эта семья получала социальную помощь.
Причину пожара выясняют пожарные-спасатели.
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