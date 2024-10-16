2024.10.16 13:14

Жуткие обстоятельства смерти пожилого мужчины в Клайпеде: полиция до сих пор не нашла все части тела

 
подозреваемый задержан
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

16 октября Клайпедский участковый суд назначил меры пресечения пенсионеру, которого подозревают в жестоком убийстве. Сообщается, что подозреваемый вину не признает.

Delfi сообщал, что 14 октября, в 11.53 ч. в Клайпеде, на ул. Саусё 15-осёс, во дворе многоквартирного дома в мешке было обнаружено тело пожилого человека 85-90 лет (личность неизвестна). Сообщалось о задержании подозреваемого (1939 г.р.).

Подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал и не был судим.

В среду прокурор обратился в суд с просьбой взять подозреваемого под арест на 3 месяца, однако суд лишь частично удовлетворил заявку прокурора. Подозреваемый был взят под стражу на 14 дней (до 30 октября).

Прокурор указал, что мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления, кроме того, есть основания предполагать, что подозреваемый может скрываться от правосудия. Известно, что у подозреваемого нет родственников в Литве, все его близкие живут в России.

Суд указал, что подозреваемый вину не признает.

В постановлении суда сказано, что подозреваемый может мешать процессу, пытаться воздействовать на пострадавших, свидетелей, скрываться, уничтожать вещи, имеющие значение для следствия, поскольку пока не найдены орудия убийства и некоторые части тела убитого.

„Суд учел обстоятельства начатого расследования и возраст подозреваемого и решил, что 3 месяца - слишком длительный срок, поэтому просьбу удовлетворил лишь отчасти“, – указал суд.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии