Жуткие обстоятельства смерти пожилого мужчины в Клайпеде: полиция до сих пор не нашла все части тела

Delfi сообщал, что 14 октября, в 11.53 ч. в Клайпеде, на ул. Саусё 15-осёс, во дворе многоквартирного дома в мешке было обнаружено тело пожилого человека 85-90 лет (личность неизвестна). Сообщалось о задержании подозреваемого (1939 г.р.).
Подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал и не был судим.
В среду прокурор обратился в суд с просьбой взять подозреваемого под арест на 3 месяца, однако суд лишь частично удовлетворил заявку прокурора. Подозреваемый был взят под стражу на 14 дней (до 30 октября).
Прокурор указал, что мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления, кроме того, есть основания предполагать, что подозреваемый может скрываться от правосудия. Известно, что у подозреваемого нет родственников в Литве, все его близкие живут в России.
Суд указал, что подозреваемый вину не признает.
В постановлении суда сказано, что подозреваемый может мешать процессу, пытаться воздействовать на пострадавших, свидетелей, скрываться, уничтожать вещи, имеющие значение для следствия, поскольку пока не найдены орудия убийства и некоторые части тела убитого.
„Суд учел обстоятельства начатого расследования и возраст подозреваемого и решил, что 3 месяца - слишком длительный срок, поэтому просьбу удовлетворил лишь отчасти“, – указал суд.