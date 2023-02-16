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В среду полиция начала два расследования в связи с обнаружением тел.
Жуткие находки в Вильнюсе и Паневежском районе: найдены тела женщины и мужчины
© DELFI / Andrius Ufartas

15 февраля, в 18.40 ч., в Вильнюсе, в квартире на проспекте Лайсвес, обнаружено тело женщины (1951 г.р.) со следами ушибов на макушке.

В 10.52 ч., того же дня в деревне Нибрагалис (Паневежского района) было обнаружено тело мужчины (1955 г.р.). Во время первичного осмотра следов насилия на теле не обнаружили.

Начаты расследования.

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