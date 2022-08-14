По предварительным данным, в субботу, в 7.00 ч. в Шяуляйском районе, в деревне Лингайляй, в доме было обнаружено тело мужчины 1965 г.р. без внешних следов насилия.
В 14.50 ч. того же дня в Шяуляйском районе, в Куршенай, на ул. В.Кудиркос, в доме было обнаружено тело женщины 1956 г.р., без внешних следовннасилия.
В 22.50 ч. в Йонишкском районе, в дервне Дамяляй, в саду, было обнаружено тело мужчины 1951 г.р., без внешних следов насилия.
Ведутся расследования.
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