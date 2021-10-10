Жуткие находки в Каунасе и Рокишкском районе: обнаружены тела мужчин с огнестрельными ранениями

В субботу около 14.45 минут в доме в Рокишкском районе, в деревне Обеляй было найдено тело мужчины (1948 г. р.) с огнестрельным ранением. Рядом был найден пистолет.
В тот же день, около 18.15, в Каунасе, во дворе дома, в автомобиле VW Golf обнаружено тело мужчины (1951 г. р.) Рядом было найдено огнестрельное оружие.
Начаты досудебные расследования по установлению причин смерти.
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