20 июня, в 13.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Сровес, в доме было обнаружено тело женщины (1958 г.р.) с раной в области головы.
20 июня, в 21.50 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Балтои Воке, в жилом доме обнаружено тело мужчины (1974 г.р.). На теле обнаружены синяки.
20 июня, в 23.30 ч., в деревне Моколай (Мариямпольское самоуправление), в доме было обнаружено тело мужчины (1965 г.р.) с кровоподтеками в области головы.
Ведется расследование всех этих случаев.
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