Жуткая смерть в Шальчининкском районе – обнаружено тело женщины с обгоревшей рукой

О происшествии полицию информировали врачи. В ночь на пятницу, в 3 ч., скорую вызвали в Шальчининкский район, в Девенишкес.

На полу было обнаружено тело 68-летней женщины. По данным полиции, женщина была больна.

На теле умершей обнаружены синяки, а одна ее рука была обожжена. В доме находился сожитель женщины. Его не задержали.

Выясняются обстоятельства смерти женщины.