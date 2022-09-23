Жуткая смерть в Шальчининкском районе – обнаружено тело женщины с обгоревшей рукой

О происшествии полицию информировали врачи. В ночь на пятницу, в 3 ч., скорую вызвали в Шальчининкский район, в Девенишкес.
На полу было обнаружено тело 68-летней женщины. По данным полиции, женщина была больна.
На теле умершей обнаружены синяки, а одна ее рука была обожжена. В доме находился сожитель женщины. Его не задержали.
Выясняются обстоятельства смерти женщины.
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