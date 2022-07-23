Жуткая ночь в Литве - в городах стреляли в троих: один ранен в ногу, другой - в грудь и плечо

В пятницу, около 16.37, в Вильнюсскую больницу с ул. Барту доставили мужчину (1989 г.р.) с огнестрельным ранением ноги.

Мужчина пояснил, что в тот же день около 15.45 неизвестный выстрелил в него в лесу на улице Бурбишкю в Вильнюсе.

Должностные лица немедленно начали досудебное расследование в соответствии со статьей 138(1) Уголовного кодекса Литовской Республики.

Полиция сообщила, что стрельба была зафиксирована и в других городах. В ночь на субботу, около часа ночи, в Каунасскую больницу был доставлен мужчина (1977 г.р.) с огнестрельными ранениями плеча и грудной клетки. Обстоятельства выясняются. Собран материал по статье 140(1) Уголовного кодекса Литовской Республики.

Также в ночь на субботу, около 1.50 ночи, в Шилуте знакомый выстрелил один раз из неустановленного огнестрельного оружия в мужчину (1960 г.р.), который из-за поверхностного ранение в плечо, после оказания неотложной помощи, выписан на амбулаторное лечение.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 140(1) Уголовного кодекса Литовской Республики.