Жуткая ночь в Литве - в городах стреляли в троих: один ранен в ногу, другой - в грудь и плечо

В пятницу, около 16.37, в Вильнюсскую больницу с ул. Барту доставили мужчину (1989 г.р.) с огнестрельным ранением ноги.
Мужчина пояснил, что в тот же день около 15.45 неизвестный выстрелил в него в лесу на улице Бурбишкю в Вильнюсе.
Должностные лица немедленно начали досудебное расследование в соответствии со статьей 138(1) Уголовного кодекса Литовской Республики.
Полиция сообщила, что стрельба была зафиксирована и в других городах. В ночь на субботу, около часа ночи, в Каунасскую больницу был доставлен мужчина (1977 г.р.) с огнестрельными ранениями плеча и грудной клетки. Обстоятельства выясняются. Собран материал по статье 140(1) Уголовного кодекса Литовской Республики.
Также в ночь на субботу, около 1.50 ночи, в Шилуте знакомый выстрелил один раз из неустановленного огнестрельного оружия в мужчину (1960 г.р.), который из-за поверхностного ранение в плечо, после оказания неотложной помощи, выписан на амбулаторное лечение.
Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 140(1) Уголовного кодекса Литовской Республики.
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