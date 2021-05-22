По данным полиции, 21 мая, в 11.10 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе в заброшенном здании обнаружены четыре гроба.
В гробах обнаружили человеческие скелеты. Полиция выяснила, что этом зданием на ул. Гележинкелё какое-то время пользовались археологи, которые проводили раскопки на Бернардинском кладбище.
Останки в дом привезли с кладбища и положили в гробы, и забыли их в подвале дома.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: сейчас самое время снимать ограничения в Литве (31)
"Сейчас самое время для снятия ограничений , поскольку...
Вилла литовского миллионера в Турции: блеск золота и роскошь на берегу моря (41)
Новая тенденция 2021 года. После печальной зимней...
С понедельника – перемены: приезжих из некоторых стран ждет жесткая изоляция (5)
С 24 мая более жесткие условия изоляции ждут приезжих из...
Коронавирус в Литве: 882 новых случая, скончались 8 человек (12)
За минувшие сутки в Литве подтверждены 882 новых случая...
За последние сутки от коронавируса в Литве скончался человек из группы 20-29 лет
За минувшие сутки от коронавируса ( COVID-19 ) в Литве...