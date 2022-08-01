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В воскресенье в Вильнюсе было обнаружено тело мужчины.
Полиция информировала, что 31 июля в 17 ч. в Вильнюсе, на ул. Шалткалвю, в лесочке, было обнаружено тело мужчины лет 30 без внешних следов насилия.
Начато расследование.
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