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В воскресенье в Вильнюсе было обнаружено тело мужчины.
Žvakės
Žvakės

Полиция информировала, что 31 июля в 17 ч. в Вильнюсе, на ул. Шалткалвю, в лесочке, было обнаружено тело мужчины лет 30 без внешних следов насилия.

Начато расследование.

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