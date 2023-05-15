Жуткая находка – в Вильнюсе у пешеходной тропы обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением

Тело мужчины в луже крови на пешеходной тропе было обнаружено в 22.30 ч. Люди вызвали скорую. Врачи констатировали, что мужчина скончался. В области головы у мужчины обнаружили огнестрельное ранение.

Неподалеку было обнаружено самодельное оружие. Одна из версий – мужчина (1951 г.р.) сам нанес себе смертельную рану. Полиция расследует обстоятельства происшествия.