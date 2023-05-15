Жуткая находка – в Вильнюсе у пешеходной тропы обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением

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14 мая вечером в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, недалеко от магазина Lidl, было обнаружено тело мужчины. Подозревают, что причиной смерти стало огнестрельное ранение.
Тело мужчины в луже крови на пешеходной тропе было обнаружено в 22.30 ч. Люди вызвали скорую. Врачи констатировали, что мужчина скончался. В области головы у мужчины обнаружили огнестрельное ранение.
Неподалеку было обнаружено самодельное оружие. Одна из версий – мужчина (1951 г.р.) сам нанес себе смертельную рану. Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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