24 мая мужчина сообщил полиции, что уже два дня не может попасть в квартиру больного отца на ул. С.Нерес, в Вильнюсе. Двери ему никто не открывает, в замке ключ.
Полиция вызвала пожарных-спасателей. Пожарные по лестнице забрались на 12-й этаж. Они попали в квартиру через окно. В квартире обнаружили тело 53-летнего мужчины. На теле следов насилия не обнаружено.
Подозревают, что мужчина скончался из-за проблем со здоровьем.
Обстоятельства смерти мужчины выясняет полиция.
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