Жуткая находка в Вильнюсе: около дома обнаружено тело мужчины

По предварительным данным, 21 декабря, в 14.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Аукштайчу, около дома обнаружено тело мужчины. Личность покойного не установлена. Следов насилия на теле нет.

Полиция расследует обстоятельства смерти покойного.