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Полиция информирует, что в Вильнюсе около дома было обнаружено тело мужчины.
Жуткая находка в Вильнюсе: около дома обнаружено тело мужчины
© AFP / Scanpix

По предварительным данным, 21 декабря, в 14.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Аукштайчу, около дома обнаружено тело мужчины. Личность покойного не установлена. Следов насилия на теле нет.

Полиция расследует обстоятельства смерти покойного.

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