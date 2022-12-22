Жуткая находка в Вильнюсе: около дома обнаружено тело мужчины

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Полиция информирует, что в Вильнюсе около дома было обнаружено тело мужчины.
По предварительным данным, 21 декабря, в 14.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Аукштайчу, около дома обнаружено тело мужчины. Личность покойного не установлена. Следов насилия на теле нет.
Полиция расследует обстоятельства смерти покойного.
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