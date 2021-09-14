Жуткая находка в Шяуляй: в квартире обнаружено тело женщины и мертвая собака

13 сентября, в 09.56 ч. к пожарным обратились полицейские. Сообщалось о том, что получена информация о мертвом человеке в квартире.

Пожарные с помощью автолестницы попали в квартиру на четвертом этаже через открытое окно.

В квартире было обнаружено тело ее хозяйки (1944 г.р.) и мертвая собака. Тело женщины находится в стадии разложения.

Эксперты выясняют причину смерти женщины.