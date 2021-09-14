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В Шяуляй полиция с помощью пожарных-спасателей попала в закрытую квартиру, где было обнаружено тело женщины и мертвая собака.
Жуткая находка в Шяуляй: в квартире обнаружено тело женщины и мертвая собака
© DELFI / Ainis Gurevičius

13 сентября, в 09.56 ч. к пожарным обратились полицейские. Сообщалось о том, что получена информация о мертвом человеке в квартире.

Пожарные с помощью автолестницы попали в квартиру на четвертом этаже через открытое окно.

В квартире было обнаружено тело ее хозяйки (1944 г.р.) и мертвая собака. Тело женщины находится в стадии разложения.

Эксперты выясняют причину смерти женщины.

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