Жуткая находка в Шяуляе: у контейнера обнаружили тело 15-летней, завернутое в ковер

Полиция информировала, что на ул. Гегужю у контейнеров было обнаружено тело человеко, завернутое в ковер. Полиция пока это дело не комментирует, сообщается, что стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия.
В социальной сети Facebook люди пишут, что о жуткой находке в полицию сообщили дети. В социальной сети делятся информацией о том, что в ковре было обнаружено тело девочки-подростка.
На месте происшествия работали большие наряды полиции.
Во вторник утром полиция сообщила, что было обнаружено тело 15-летней девушки.
Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что задержаны четверо подозреваемых, в их числе и несовершеннолетние.
Тело девушки с раной в области головы было обнаружено в 21.30 ч. на ул. Гегужю. Задержаны подозреваемые: девушка (2007 г.р.), молодые люди человек (2004 г.р., 1999 и 2001 г.р.).
Подозреваемой девушке 14 лет, в Литве подросток такого возраста уже может быть осужден за убийство. Ведется расследование.
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