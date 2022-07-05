Жуткая находка в Шяуляе: у контейнера обнаружили тело 15-летней, завернутое в ковер

Полиция информировала, что на ул. Гегужю у контейнеров было обнаружено тело человеко, завернутое в ковер. Полиция пока это дело не комментирует, сообщается, что стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия.

В социальной сети Facebook люди пишут, что о жуткой находке в полицию сообщили дети. В социальной сети делятся информацией о том, что в ковре было обнаружено тело девочки-подростка.

На месте происшествия работали большие наряды полиции.

Во вторник утром полиция сообщила, что было обнаружено тело 15-летней девушки.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что задержаны четверо подозреваемых, в их числе и несовершеннолетние.

Тело девушки с раной в области головы было обнаружено в 21.30 ч. на ул. Гегужю. Задержаны подозреваемые: девушка (2007 г.р.), молодые люди человек (2004 г.р., 1999 и 2001 г.р.).

Подозреваемой девушке 14 лет, в Литве подросток такого возраста уже может быть осужден за убийство. Ведется расследование.