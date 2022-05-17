Жуткая находка в Шальчининкском районе: найдены два скелета и остатки ботинок

16 мая, в 15.12 ч., в Шальчининкском районе, в деревне Вашкеляй, во время работ из земли выкопали скелеты двоих человек (кости, черепа, остатки ботинок).

Судмедэксперты выясняют причину смерти людей, чьи скелеты были обнаружены.