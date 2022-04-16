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Полиция сообщила, что в Паланге обнаружено тело мужчины.
Kapinės
Kapinės
© Shutterstock

В пятницу, около 8.57, на кладбище в Паланге был обнаружен труп мужчины 1961 года рождения без явных следов насилия.

Начато расследование по установлению причины смерти.

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