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Полиция сообщает, что в Пакруойском районе было найдено тело мужчины.
Vakarienė žvakės šviesoje
Vakarienė žvakės šviesoje
© Vida Press

По предварительным данным, 16 октября, в 10.20 ч. в Пакруойском районе, в деревне Норюнай, в выгребной яме обнаружили тело утонувшего мужчины (1927 г.р.) без внешних следов насилия.

Ведется расследование обстоятельств гибели покойного.

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