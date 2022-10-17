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Полиция сообщает, что в Пакруойском районе было найдено тело мужчины.
По предварительным данным, 16 октября, в 10.20 ч. в Пакруойском районе, в деревне Норюнай, в выгребной яме обнаружили тело утонувшего мужчины (1927 г.р.) без внешних следов насилия.
Ведется расследование обстоятельств гибели покойного.
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