По предварительным данным, 16 октября, в 10.20 ч. в Пакруойском районе, в деревне Норюнай, в выгребной яме обнаружили тело утонувшего мужчины (1927 г.р.) без внешних следов насилия.

Ведется расследование обстоятельств гибели покойного.