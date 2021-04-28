По данным полиции, были обнаружены останки Витаутаса-Антанаса Казлаускаса (1942 г.р.), которого каунасская полиция искала с 23 апреля. Мужчина 23 апреля, в 17 ч., на синем автомобиле Škoda Felicia из дома в Каунасе, на ул. Шаркувос, и пропал.