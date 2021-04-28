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27 апреля вечером, в 21.14 ч., пожарным-спасателям сообщили о том, что в Даниэляйском лесу Казлу-рудского муниципалитета, между Казлу Рудой и деревней Пажеряй обнаружен сгоревший автомобиль, в машине видны человеческие кости.
Miškas
Miškas
© DELFI / Laimonas Jankauskas

По данным полиции, были обнаружены останки Витаутаса-Антанаса Казлаускаса (1942 г.р.), которого каунасская полиция искала с 23 апреля. Мужчина 23 апреля, в 17 ч., на синем автомобиле Škoda Felicia из дома в Каунасе, на ул. Шаркувос, и пропал.

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