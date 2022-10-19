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Департамент полиции сообщает, что о трагедии стало известно 18 октября, в 11 ч.
Несчастье произошло в деревне Шюпаряй (Клайпедский район). На чердаке дома обнаружены тела двоих молодых мужчин - 2001 и 2000 г.р.
Подозревают, что они сами себе нанесли смертельные травмы.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия и причину смерти молодых людей.
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