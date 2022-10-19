Несчастье произошло в деревне Шюпаряй (Клайпедский район). На чердаке дома обнаружены тела двоих молодых мужчин - 2001 и 2000 г.р.

Подозревают, что они сами себе нанесли смертельные травмы.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и причину смерти молодых людей.