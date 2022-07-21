Жуткая находка в Каунасе: около подъезда найдено тело мужчины

По предварительным данным, 20 июля, в 23.10 ч., в Каунасе, на ул. Балтиёс, рядом с многоквартирным домом, было обнаружено тело мужчины (1990 г.р.) с многочисленными повреждениями.

Есть подозрения, что мужчина выпал из окна многоквартирного дома.

Ведется расследование.