aA
В Каунасе около подъезда было обнаружено тело мужчины, сообщает полиция.
Жуткая находка в Каунасе: около подъезда найдено тело мужчины
© DELFI / Nerijus Povilaitis

По предварительным данным, 20 июля, в 23.10 ч., в Каунасе, на ул. Балтиёс, рядом с многоквартирным домом, было обнаружено тело мужчины (1990 г.р.) с многочисленными повреждениями.

Есть подозрения, что мужчина выпал из окна многоквартирного дома.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер Литвы: снижение НДС на продукты питания люди не заметят

Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что...

Дни лихачей сочтены: ЕС принял новый регламент

По новым требованиям безопасности, продаваемые в...

Министр: несмотря на использование мазута, отопление в Вильнюсе подорожает

В ближайшем отопительном сезоне Вильнюс намеревается...

Беженцы из Украины покидают Литву: причина простая

Представители организаций, которые опекают беженцев из...

В магазинах нет одного товара: неблагоприятная ситуация сложилась из-за войны

Во многих литовских магазинах сейчас нельзя купить...