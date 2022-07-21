Жуткая находка в Каунасе: около подъезда найдено тело мужчины

aA
В Каунасе около подъезда было обнаружено тело мужчины, сообщает полиция.
По предварительным данным, 20 июля, в 23.10 ч., в Каунасе, на ул. Балтиёс, рядом с многоквартирным домом, было обнаружено тело мужчины (1990 г.р.) с многочисленными повреждениями.
Есть подозрения, что мужчина выпал из окна многоквартирного дома.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: снижение НДС на продукты питания люди не заметят
Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что...
Министр: несмотря на использование мазута, отопление в Вильнюсе подорожает
В ближайшем отопительном сезоне Вильнюс намеревается...
Беженцы из Украины покидают Литву: причина простая
Представители организаций, которые опекают беженцев из...
В магазинах нет одного товара: неблагоприятная ситуация сложилась из-за войны
Во многих литовских магазинах сейчас нельзя купить...