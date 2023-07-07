Жуткая находка в Друскининкае: обнаружено тело мужчины, рядом с ним - пистолет

Департамент полиции сообщает, что 6 июля, в 15.50 ч., в Друскининкае, на ул. Нераву, в гараже было обнаружено тело мужчины (1968 г.р.). Рядом с телом нашли нелегальный пистолет Bayard. Подозревают, что мужчина покончил с собой. Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти покойного.

6 июля, в 14.50 ч. сообщалось о том, что в квартире в деревне Прудишкес (Вильнюсский район) было обнаружено тело мужчины (1954 г.р.).

В 23.25 ч. того же дня, в Мажейкяе, на ул. Павенчу, в доме было обнаружено тело мужчины (1954 г.р.).