07 июля 2023 г. 13:09

Жуткая находка в Друскининкае: обнаружено тело мужчины, рядом с ним - пистолет

 
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Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
6 июля в Друскининкае, Вильнюсском районе и Мажейкяе были обнаружены тела мужчин. Сообщается о найденном пистолете.

Департамент полиции сообщает, что 6 июля, в 15.50 ч., в Друскининкае, на ул. Нераву, в гараже было обнаружено тело мужчины (1968 г.р.). Рядом с телом нашли нелегальный пистолет Bayard. Подозревают, что мужчина покончил с собой. Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти покойного.

6 июля, в 14.50 ч. сообщалось о том, что в квартире в деревне Прудишкес (Вильнюсский район) было обнаружено тело мужчины (1954 г.р.).

В 23.25 ч. того же дня, в Мажейкяе, на ул. Павенчу, в доме было обнаружено тело мужчины (1954 г.р.).

Во всех случаях ведется расследование.

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