Жуткая находка – на окраине Вильнюса обнаружен человеческий скелет

24 января, в 10 ч. по Еиному номеру 112 поступило сообщение о том, что в лесу на проспекте Саванорю, недалеко от магистрали A1, обнаружены человеческие останки.

Когда на место происшествия приехала полиция, звонивший показал стражам порядка скелет на дереве. Он находился на высоте около 5 м и был снят пожарными-спасателями. Останки совершенно разложились, на скелете остались лишь фрагменты одежды.