1 мая, в 19 ч. пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Шакяйском районе, в деревне Обелишкяй, у берега Немана было обнаружено тело мужчины.

В указанное место выехали пожарные-спасатели. Тело зацепилось за прибрежные кусты.

Полиция сообщает, что тело находится в стадии разложения. Личность покойного не установлена.

Начато расследование.