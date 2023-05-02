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В Шакяйском районе, на берегу Немана, было обнаружено тело мужчины.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI (J.Juršienės nuotr.)

1 мая, в 19 ч. пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Шакяйском районе, в деревне Обелишкяй, у берега Немана было обнаружено тело мужчины.

В указанное место выехали пожарные-спасатели. Тело зацепилось за прибрежные кусты.

Полиция сообщает, что тело находится в стадии разложения. Личность покойного не установлена.

Начато расследование.

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