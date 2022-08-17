Жуткая находка на круговом перекрестке в Клайпеде: в кабине грузовика найдено тело водителя

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Полиция информировала, что в Клайпеде обнаружено тело водителя грузовика.
По предварительным данным, 16 августа, в 05.02 ч., в Клайпеде, на круговом перекрестке Вильнюсского шоссе и проспекта Балтиёс, врачи скорой помощи констатировали смерть водителя грузовика MAN - мужчины 1985 г.р.
Внешних следов насилия на теле не обнаружено.
Выясняются обстоятельства смерти мужчины.
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