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Полиция информировала, что в Клайпеде обнаружено тело водителя грузовика.
Жуткая находка на круговом перекрестке в Клайпеде: в кабине грузовика найдено тело водителя
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, 16 августа, в 05.02 ч., в Клайпеде, на круговом перекрестке Вильнюсского шоссе и проспекта Балтиёс, врачи скорой помощи констатировали смерть водителя грузовика MAN - мужчины 1985 г.р.

Внешних следов насилия на теле не обнаружено.

Выясняются обстоятельства смерти мужчины.

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