Жуткая картина напугала вильнюсцев – юноша стоял на перегородке между балконами на 6 этаже

По данным полиции, 12 сентября, в 15.27 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Юстинишкю на крыше шестиэтажного дома сидит юноша и, вероятно, пьет алкоголь.
Звонившая женщина опасалась, что может произойти несчастье.
На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.
Помощь пожарных не потребовалась.
Очевидцы происшествия информировали Delfi, что юноша не пострадал, не упал, полиция назначила ему штраф.
Жители сообщили, что юноша живет в соседнем доме.
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