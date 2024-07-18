Жуткая история в Меркине: о пропавшей в Немане подруге мужчина сообщил только через сутки

По данным полиции, 16 июля, в 12.50 ч., мужчина сообщил, что 15 июля, около 17 ч., в Меркине (Варенский район), с моста в Неман упала его знакомая.

Звонивший сказал, что сначала думал, что она уплыла, но потом, когда не нашел ее, обратился в полицию.

В 14.24 ч поступило сообщение о том, что на островке, недалеко от моста, была обнаружена утопленница.

Тело было доставлено на берег.

Это оказалось тело пропавшей женщины (1985 г.р.), об исчезновении которой заявил мужчина.