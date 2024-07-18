2024.07.18 13:52

Жуткая история в Меркине: о пропавшей в Немане подруге мужчина сообщил только через сутки

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Alytaus gidas

В минувший понедельник в Варенском районе с моста в Неман упала женщина. По данным полиции, информация о происшествии поступила только через сутки.

По данным полиции, 16 июля, в 12.50 ч., мужчина сообщил, что 15 июля, около 17 ч., в Меркине (Варенский район), с моста в Неман упала его знакомая.

Звонивший сказал, что сначала думал, что она уплыла, но потом, когда не нашел ее, обратился в полицию.

В 14.24 ч поступило сообщение о том, что на островке, недалеко от моста, была обнаружена утопленница.

Тело было доставлено на берег.

Это оказалось тело пропавшей женщины (1985 г.р.), об исчезновении которой заявил мужчина.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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