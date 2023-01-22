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В отделении полиции сообщили, что в Вильнюсе было совершено ограбление.
Жительница Вильнюса пережила настоящий ужас: в квартиру ворвался вооруженный автоматом мужчина, угрожал и ограбил
© DELFI / Andrius Ufartas

По предварительным данным, 21 января около 18.00 в Вильнюсе, на ул. Субачяус, неизвестный проник в съемную квартиру и, угрожая женщине (1992 г.р.) предметом, похожим на огнестрельное оружие, похитил мобильный телефон, кошелек и личные документы.

Ущерб - 1375 евро.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 180(2) Уголовного кодекса Литовской Республики (грабеж).

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