Полиция 31 марта получила заявление жительницы (1968 г.р.) Вильнюса. Женщина пожаловалась, что неизвестные убедили ее инвестировать средства через специальную платформу.

Со 2 по 30 марта мошенники выманили у женщины 68 344 евро.

Ведется расследование по факту мошенничества.