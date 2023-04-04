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Мошенники предложили жительнице Вильнюса выгодные инвестиции и обманули.
Полиция 31 марта получила заявление жительницы (1968 г.р.) Вильнюса. Женщина пожаловалась, что неизвестные убедили ее инвестировать средства через специальную платформу.
Со 2 по 30 марта мошенники выманили у женщины 68 344 евро.
Ведется расследование по факту мошенничества.
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