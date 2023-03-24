В полицию Вильнюсского округа в четверг обратилась 41-летняя женщина. Она сообщила, что с 7 по 17 марта у нее выманили 23 000 евро.

Женщина лишилась денег, думая, что инвестирует в криптовалюту.

Полиция проводит расследование.