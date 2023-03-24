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Женщина была уверена, что инвестирует в криптовалюту.
В полицию Вильнюсского округа в четверг обратилась 41-летняя женщина. Она сообщила, что с 7 по 17 марта у нее выманили 23 000 евро.
Женщина лишилась денег, думая, что инвестирует в криптовалюту.
Полиция проводит расследование.
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