Жители вильнюсского многоквартирного дома сообщили об исчезновении соседки, в квартире обнаружено тело

Полиция информировала, что в 17 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, требуется помощь пожарных-спасателей и полиции.

Жители многоквартирного дома сказали, что уже давно не видели свою соседку, они опасались, что с ней случилось несчастье.

На место происшествия приехали пожарные-спасатели, врачи скорой и полиция.

Пожарные-спасатели на подъемнике поднялись к окну квартиры и попали внутрь.

По предварительным данным, было обнаружено тело женщины (1952 г.р.).