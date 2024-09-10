2024.09.10 07:01

Жители вильнюсского многоквартирного дома сообщили об исчезновении соседки, в квартире обнаружено тело

 
ru.DELFI.lt
Daugiabutyje Vilniuje rasta negyva moteris
Daugiabutyje Vilniuje rasta negyva moteris
ФОТО: Delfi

В понедельник в вильнюсском многоквартирном доме было обнаружено тело женщины. Обстоятельства смерти выясняют специалисты.

Полиция информировала, что в 17 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, требуется помощь пожарных-спасателей и полиции.

Жители многоквартирного дома сказали, что уже давно не видели свою соседку, они опасались, что с ней случилось несчастье.

На место происшествия приехали пожарные-спасатели, врачи скорой и полиция.

Пожарные-спасатели на подъемнике поднялись к окну квартиры и попали внутрь.

По предварительным данным, было обнаружено тело женщины (1952 г.р.).

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Daugiabutyje Vilniuje rasta negyva moteris

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