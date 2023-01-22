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Полиция сообщила, что два человека лишились денег в Вильнюсе. Полиция начала расследование.
Internetiniai sukčiai
Internetiniai sukčiai
© Shutterstock

По предварительным данным, 21 января, около 12.30, в Вильнюсский районе в полицию обратился мужчина (1998 г.р.), который заявил, что 5 января мужчина (1984 г.р.) выманил у него 10 000 евро за выставленную на продажу квартиру на ул. Дарюса и Гиреноса в Вильнюсе.

В тот же день, около 13.15, в департамент полиции Вильнюсского района обратилась женщина (1964 г.р.), которая заявила, что в период с 18 до 20 января ей звонила неизвестная женщина и обманным путем выманила у нее 14 000 евро.

В связи с произошедшими возбуждено досудебное расследование по факту мошенничества.

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