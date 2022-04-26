Инцидент был зафиксирован в воскресенье вечером у деревни Юргёнис. Система видеонаблюдения зафиксировала объекты у самой границы с Беларусью. В этом месте проводятся работы по установке физического барьера, а соседняя территория входит в защитную зону. Заходить в эту зону без специального разрешения пограничников нельзя.
Пограничники на мониторах идентифицировали двоих мужчин. Они взяли лежавший на земле металлический сегмент забора и пытались унести его. Однако мужчинам не удавалось удобно взять его в руки – несколько раз падали с ним, вскоре нарушителей задержали пограничники.
Выяснилось, что задержанные - 21 и 34-летний жители Шальчининкского района. Они признались, что хотели забрать сегмент забора для своих нужд. Кроме того, стало известно, что у мужчин не было разрешения на пребывание в этой зоне.
34-летнему было сделано предупреждение, поскольку он нарушил правила в первый раз, а 21-летнему за повторное нарушение был назначен штраф в размере 170 евро.
Обоих задержанных пограничники передали в руки полиции.
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