aA
Пограничники Шальчининкского района задержали двоих местных жителей, которые пытались украсть фрагмент физического барьера на границе с Беларусью. Мужчин, которые удалялись с "добычей" зафиксировали видеокамеры.

Инцидент был зафиксирован в воскресенье вечером у деревни Юргёнис. Система видеонаблюдения зафиксировала объекты у самой границы с Беларусью. В этом месте проводятся работы по установке физического барьера, а соседняя территория входит в защитную зону. Заходить в эту зону без специального разрешения пограничников нельзя.

Пограничники на мониторах идентифицировали двоих мужчин. Они взяли лежавший на земле металлический сегмент забора и пытались унести его. Однако мужчинам не удавалось удобно взять его в руки – несколько раз падали с ним, вскоре нарушителей задержали пограничники.

Выяснилось, что задержанные - 21 и 34-летний жители Шальчининкского района. Они признались, что хотели забрать сегмент забора для своих нужд. Кроме того, стало известно, что у мужчин не было разрешения на пребывание в этой зоне.

34-летнему было сделано предупреждение, поскольку он нарушил правила в первый раз, а 21-летнему за повторное нарушение был назначен штраф в размере 170 евро.

Обоих задержанных пограничники передали в руки полиции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: в преддверии 9 мая ведомства следят за ситуацией, чтобы избежать провокаций

В преддверии 9 мая ведомства следят за ситуацией, чтобы...

Спецэфир Delfi. От Чернобыля до Островца: восприятие и угрозы атомной энергетики в регионе

36 лет прошло с аварии на Чернобыльской АЭС, когда...

Врачи обеспокоены: это может стать причиной роста смертности в Литве

Уже в течение некоторого времени литовские врачи...

В Кедайняйском районе убрали два памятника советским воинам

В Кедайняйском районе 25 апреля убрали два памятника...

Чем ближе май – тем меньше тепла: прогнозируют заморозки

Во вторник погоду в Литве обусловит крайняя часть...