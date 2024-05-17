2024.05.17 09:19

Жители продолжают раздавать деньги мошенникам: в руки злоумышленников попало более 39 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Internetiniai sukčiai
Internetiniai sukčiai
ФОТО: Shutterstock
Жители продолжают щедро раздавать деньги мошенникам – в четверг в полицию поступило еще несколько сообщений об утрате крупных сумм денег по вине мошенников.

Около 12.50 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского округа обратилась 68-летняя женщина.

Она сообщила, что в среду ей на мобильный телефон позвонили неизвестные, которые обманным путем выманили у нее 10 тыс. евро.

Также в четверг в полицию портового города обратилась 37-летняя женщина.

Она сообщила, что в период с прошлого года по 9 мая этого года неизвестные через инвестиционную онлайн-платформу обманным путем выманили у нее 20 743 евро.

Еще два человека стали жертвами мошенников в Вильнюсе и Укмергском районе.

В среду, около 16.00 час., в Вильнюсе неизвестная женщина позвонила на телефон 56-летней женщине и, обманным путем выманив у нее банковскую платежную карту, похитила с ее банковского счета 1 тыс. евро.

В четверг около 10 час., в Укмергском районе 55-летней женщине на телефон позвонили неизвестные и представились представителями американской технологической компании Google.

Мошенники обманным путем похитили с банковского счета женщины 7 900 евро.
Полиция начала досудебные расследования всех происшествий.

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