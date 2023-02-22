Жители передали полиции подозреваемого, а он снова гуляет на свободе

"В течение некоторого времени по удаленным районам Вильнюса бродит подозрительный мужчина 35-40 лет и пытается забраться в открытые двери домов. Несколько дней назад - в Реше, Бездобисе, Карачюнай, Авиженяй, а сегодня уже в Сантаришкес ходит по квартирам, проверяя, есть ли кто дома", – писали в социальной сети.

Староста Висоряйского района Саулюс Стапонкус занялся поиском подозреваемого, когда к нему с жалобами обратились несколько жителей.

"Сначала один, потом второй сказал, что ходит какой-то, расспрашивает, не видели ли собаку-таксу. Один житель задержал подозреваемого в своем коридоре. Отобрал у него идентификационную карту и переписал личные данные", - рассказал Стапонкус.

Подозреваемого задержали в Неменчине. Там он ничего украсть не успел. Его передали полиции, а вскоре опять заметили, что он на свободе.

Стапонкус разместил фотографию подозреваемого в группе в социальной сети. Откликнулись жители Реше. Там обокрали пожилого мужчину. Пострадавший по фото опознал подозреваемого.

"С Йонасом, которого обокрали, я общаюсь почти каждый второй день. Он пенсионер, после кражи совсем растерян. Никто с ним еще не связался, не просил опознать по фото. Я послал ему фотографию, – он опознал мужчину", – заметил Стапонкус.

Жители возмущены, почему подозреваемый снова на воле, ведь он может снова совершать преступления?

Глава ГКП Вильнюсского округа Арвидас Синис сказал Delfi, что начаты два расследования. Одно по подозрению в попытке совершить кражу в Неменчине, а другое в связи с кражей 100 евро в Реше.

По словам Синиса, задержанный 40-летний признал свою вину по эпизоду в Неменчине, поэтому прокуратура не обращалась в суд с просьбой взять его под стражу до суда.

"Как только он даст показания по делу о краже в Реше, мы его задержим, и процесс начнется", – сказал он.