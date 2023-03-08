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В Вильнюсском районе полиция разоружила мужчину, который демонстрировал оружие.
Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos nuotr.
Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos nuotr.

Инцидент зафиксирован 7 марта, в 19.20 ч. на ул. Рудаминос, в Скайдишкес (Вильнюсский район). Мужчина (1991 г.р.) публично демонстрировал огнестрельное оружие.

Подозреваемый был задержан. Полиция изъяла нелегально хранившийся у него пистолет Dessert Eagle Pistol.

Ведется расследование.

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