Департамент полиции сообщает, что 1 августа, в 12.50 ч. в шяуляйскую полицию обратился мужчина, который сказал, что 24 июля этого года он перевел со своего счета за компьютер для майнинга криптовалюты 12 850 евро, но товар не получил.

1 августа, в 14.26 ч. в вильнюсскую полицию обратилась женщина (1946 г.р.), которая заявила, что с 17 марта 2022 года в ее доме на ул. Паневежё, в Вильнюсе, неизвестные люди, по ее согласию установили программу с удаленным управлением, они инвестировали деньги и использовали подключения к э-банкингу, в результате женщина лишилась более чем 200 000 евро.

2 августа, в 9.36 ч. мужчина (1955 г.р.) заявил в полицию о том, что 25-28 июля в Вильнюсе, на ул. Видуно, когда он находился дома, неизвестный человек с помощью программы для инвестирования обманным путем выманил у него 14 446 евро.

Ведутся расследования.