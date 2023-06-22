Жители Клайпедского района предупреждают об опасности: мужчина преследовал детей, была вызвана полиция

В местной группе на фейсбуке женщина около 19.40 ч. поделилась фотографией мужчины и информацией о том, что этот человек задержан.

"В полицию сообщили, мы задержали его сами, ждем полицию. Гнался до самого двора за дочерью моей племянницы, слава Богу, ничего не сделал, ждем полицию. Мы видели, как он гнался за еще двумя девочками, они бросили велосипеды и побежали в парикмахерскую, этот человек уже прославился в Аглуоненай", – писала женщина.

Delfi связался с клайпедской полицией. Представитель полиции сказала, что стражи порядка выезжали на место происшествия. 21 июня, в 19 ч., в полицию сообщили, что в Аглуоненай, по предварительным данным, мужчина на электросамокате подозрительно себя ведет, пристает к несовершеннолетним девочкам.

Полиция нашла подозреваемого. Мужчина 1995 г.р. был пьян (1,69 промилле). Начато расследование за пьяное вождение.

Также выясняются обстоятельства, связанные с другими сообщениями, собирают материалы для расследования.