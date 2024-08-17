Житель Тракай приехал на машине за белорусскими сигаретами, хотя у него и не было водительских прав

Выяснилось, что мужчина, который приехал забрать сигареты из Беларуси в пограничную зону, приехал на автомобиле Audi A6, хотя у него отобраны водительские права. Мало того, мужчина из Тракай уже понес наказание за такое нарушение, а с момента вынесения наказания прошло меньше года. За это контрабандисту грозит еще один штраф – от 800 до 1000 евро. После допроса пограничники отпустили жителя Тракай, вручив повестку о прибытии на пограничную заставу им. Александраса Бараускаса в конце этого месяца, когда там будет рассматриваться его административное дело.