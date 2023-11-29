Житель Каунаса оштрафован за интернет-подстрекательство к расправе по национальному признаку

По материалам дела, в июле этого года мужчина, комментируя информационную статью, написал в своем аккаунте в Facebook комментарий, призывающий к расправе над лицами по национальному признаку.

Суд постановил, что своим комментарием, направленным против украинцев и евреев, каунасец публично призывал к насилию и физической расправе над группой лиц или принадлежащим к ней лицом по национальному признаку. Мужчина признал свою вину в совершенном преступном деянии и сожалел о содеянном при этом заявив, что его спровоцировали споры других лиц, комментировавших статью.

После того как лицо согласилось с предложенным прокурором наказанием, во вторник Каунасский районный суд признал мужчину виновным в подстрекательстве против группы лиц по какому-либо национальному, расовому, этническому, религиозному или иному признаку.