Житель Аукштайтии больше года насиловал малолетнего ребенка

Прокуратура сообщает, что Паневежский окружной суд осенью 2023 года переквалифицировал действия мужчины в развращение лица младше 16 лет и назначил наказание в виде ограничения свободы на полгода.

Прокурор Сандра Повилёнене и пострадавшее лицо обжаловали договор в Литовском апелляционном суде. Прокурор просила изменить приговор и переквалифицировать обвинение в сексуальное насилие и приговорить обвиняемого к 8 годам лишения свободы. Адвокат обвиняемого просил оправдать его.

Литовский апелляционный суд признал мужчину виноватым в сексуальном насилии над ребенком и назначил ему лишение свободы на 4 года.

Осужденный должен будет возместить нанесенный пострадавшему моральный ущерб.