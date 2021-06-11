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Полиция информировала, что в Пасвальском районе пострадал мужчина.
Greitoji medicinos pagalba, asociatyvi nuotr.
Greitoji medicinos pagalba, asociatyvi nuotr.
© DELFI / Orestas Gurevičius

5 июня, в Пасвальском районе, в деревне Памажупяй, во дворе дома мужчина (1967 г.р.) намеренно облил горючей жидкостью другого мужчину (1980 г.р.) и поджег его.

Пострадавшего передали в руки врачей.

Начато расследование.

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