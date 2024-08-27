Жестокое убийство в Юрбаркском районе - убит мужчина, задержаны подростки 15 и 16 лет

Около 1.59 ч. поступило сообщение о том, что в поселке Шимкайчяй, в доме на улице Рамибес, обнаружено тело 72-летнего мужчины с колотыми ранами, сообщила представитель Главного комиссариата полиции Мариямпольского округа Гинтаре Навицкайте агентству Elta.

Двое подозреваемых – 15-летний и 16-летний подростки – задержаны. В Литве возраст уголовной ответственности за убийство установлен с 14 лет. Один из подозреваемых известен полиции.

По факту убийства начато предварительное расследование.