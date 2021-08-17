Сообщается, что 16 августа, в 11.25 ч., в Алитусе, на ул. Статибининку, у многоквартирного дома, был обнаружен раненый молодой человек (1995 г.р.). Он был доставлен в больницу (диагноз - колотые раны). Пострадавший от полученных ран скончался в 12.20 ч.

Полиция задержала подозреваемого (1994 г.р.). Начато расследование.