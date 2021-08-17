aA
Департамент полиции Литвы информирует об убийстве в Алитусе.
Сообщается, что 16 августа, в 11.25 ч., в Алитусе, на ул. Статибининку, у многоквартирного дома, был обнаружен раненый молодой человек (1995 г.р.). Он был доставлен в больницу (диагноз - колотые раны). Пострадавший от полученных ран скончался в 12.20 ч.
Полиция задержала подозреваемого (1994 г.р.). Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предприниматели в растерянности из-за новых правил, поэтому без масок в магазины пускать не будут (62)
С 16 августа в Литве вступили в силу некоторые...
Представитель пенсионеров Литвы: уже и наши грозятся идти с вилами и топорами (61)
Власти Литвы ищут способ выдачи привитым жителям...
Почти 300 компаний в Литве будут обслуживать только клиентов с "паспортами возможностей" (15)
Только клиентов с "паспортами возможностей" намерены...
Судья: находятся лица, которые не прочь заработать на сложившейся в Литве ситуации с нелегальной миграцией (10)
Мариямпольский суд приговорил к аресту на 40 суток...
Выясняется мотив убийства, совершенного в Вильнюсе в понедельник (4)
В понедельник после обеда в Вильнюсе было совершено...