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Жители Каунаса поделились кадрами аварии на дороге Каунас-Пренай.
Жестокое столкновение на дороге Каунас - Пренай: пострадали женщина и двое детей
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Глава отдела по связям с общественность Главного комиссариата полиции Алитусского уезда Кристина Янулевичене сообщила, что около 11 часов было получено сообщение о столкновении двух автомобилей на перекрестке в Пренайском районе.

В результате столкновения пострадали женщина и двое несовершеннолетних детей.

На данный момент выясняется, были ли водители трезвыми в момент ДТП, информация пока не предоставлена.

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