Жестокое столкновение на дороге Каунас - Пренай: пострадали женщина и двое детей

Глава отдела по связям с общественность Главного комиссариата полиции Алитусского уезда Кристина Янулевичене сообщила, что около 11 часов было получено сообщение о столкновении двух автомобилей на перекрестке в Пренайском районе.

В результате столкновения пострадали женщина и двое несовершеннолетних детей.

На данный момент выясняется, были ли водители трезвыми в момент ДТП, информация пока не предоставлена.