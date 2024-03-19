Жестокое преступление в Вилкавишкском районе: убита 95-летняя женщина

Департамент полиции информирует, что 18 марта, в 13.30 ч., в деревне Дотамай, Вилкавишкский район, в доме было обнаружено тело его хозяйки (1928 г.р.) со следами насилия.

Был задержан нетрезвый (1,40 промилле) подозреваемый (1956 г.р.).

По предварительным данным, женщина и подозреваемый не были родственниками, но жили в одной усадьбе.

Сообщается, что тело обнаружила и полицию вызвала староста.

По данным полиции, на шее и лице покойной были замечены следы травм. Подозреваемый ранее в поле зрения полиции не попадал.